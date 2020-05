Stade d'Oyem : 800 millions de francs par an pour son entretien

En novembre 2018, les autorités du pays ont supprimé un certain nombre d'organismes publics. Parmi lesquels l'Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles (ANAGEISC), chargée de gérer et d'entretenir les différents stades du pays issus des deux Coupes d'Afrique des nations (Can de 2012 et 2017) organisées par notre pays. Depuis cette décision, les stades d'Oyem et d'Angondjé sont quasiment à l'abandon.

S'agissant de celui d'Oyem, récemment ''visité'' par des individus malintentionnés, le budget annuel à consacrer à son entretien s'élève à 800 millions de francs. "Nous entendons parler de la proposition de gestion du stade d'Engong par le Conseil départemental du Woleu, dont une convention aurait été initiée avec l'ex-ministre des Sports Bilie-By-Nze. L'idée est louable, mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'entretien et la maintenance d'un stade moderne, comme celui d'Oyem, va bien au-delà de débrousser l'herbe. L'entretien et la maintenance de cette structure de 20 000 places porte sur de nombreux pans tels que l'électricité, l'électronique, la climatisation, la plomberie, l'entretien des espaces verts… Pour un ordre d'idée, le budget annuel nécessaire pour l'entretien et la maintenance du stade d'Oyem est évalué à environ 800 millions de nos francs. Le Conseil départemental d'Oyem a-t-il un budget annuel pouvant absorber cette somme ?", s'est demandé un haut responsable du ministère des Sports. Avant de confier qu' "au moment où les travaux d'entretien devaient démarrer au stade d'Engong à Oyem, la crise sanitaire du Covid-19 a bloqué le processus. Mais, avec la fin de l'état d'urgence sanitaire, les travaux sont en train de reprendre. Le stade d'Engong va être remis en état de propreté".



W.N.



