Stade de Franceville : comme un billard !

Le constat est accablant : l'ensemble des terrains de compétition et d'entraînements issus des deux Coupes d'Afrique des nations, organisées par notre pays en 2012 et 2017, ont été, au fil des ans, laissés à l'abandon. Au grand dam de la population, qui déplore ce véritable gâchis.

Ainsi, face à l'ampleur des dégâts et à l'urgence, le ministère des Sports, par le truchement de l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC), a décidé de réhabiliter progressivement ces enceintes. Celle de Franceville, en novembre 2019, ainsi que les autres de Moanda et Bongoville sont régulièrement entretenues. Pourquoi le choix de rénover prioritairement ces sites ?

"Dans l’optique de répondre aux exigences du calendrier des compétitions internationales comptant pour les matchs de qualifications de la Coupe d’Afrique des nations Total Cameroun 2 021 et la Coupe du monde Qatar 2022, l’ONDSC a poursuivi les travaux de remise aux normes des stades dans le Haut- Ogooué. Pourquoi ces sites ? En fait, les sites du Haut -Ogooué offrent deux avantages : le premier est que les stades d’entraînements de Moanda et de Bongoville se trouvent à proximité des hôtels Héliconia de ces deux villes, qui sont sous la gestion de l’ONDSC également. Le deuxième avantage est que le stade de compétition de Franceville était celui qui posait le moins de problèmes pour sa réhabilitation et dans les délais impartis", explique Joannick Ngomo Obiang, directeur général de l'Office national de développement du sport et de la culture.

Ainsi, depuis 2019, le stade de Franceville est régulièrement entretenu. La qualité de sa pelouse est un vrai régal pour les yeux. Y compris les terrains d'entraînements de Moanda et Bongoville.

