Sport : Quid du financement du football amateur ?

Au Gabon, comme partout ailleurs, le football amateur compte plus de pratiquants que le football professionnel. Ce pan constitue la base de la pyramide. Mieux, pour devenir footballeur professionnel, il faut d'abord passer par la case amateur. D'où la nécessité de donner des moyens conséquents à ce football et de bien former ces footballeurs. En France par exemple, c'est la Ligue de football amateur, mise en place par la Fédération française de football (FFF) qui gère ce pan important du football français. À cet effet, la FFF et ses partenaires ont mis en place le Fonds d'aide au football amateur.

Chaque année, c'est 15 millions d'euros (environ 10 milliards de francs) qui sont alloués aux différents clubs amateurs. Au Gabon, la Fégafoot, sous l’ère Mounguengui, a également compris l'impérieuse nécessité d'accompagner nos ligues provinciales chargées d'organiser le football amateur dans notre pays (organisation des compétitions de jeunes, championnat de D3, championnat féminin…) Conscient des enjeux que représente le football amateur dans notre pays, le bureau sortant a décidé depuis quelques années de doter chaque ligue d'un siège et d'un personnel permanent.

Mais encore, chaque ligue perçoit une subvention annuelle de 10 millions de nos francs. Mieux, la Fégafoot, avec le soutien financier de la Fifa, va construire les sièges modernes des différentes ligues. On y retrouvera un hôtel, des bureaux et des stades de football. Les financements sont bouclés. Une bonne nouvelle pour l'autonomisation de nos ligues. Toutefois, beaucoup reste à faire pour le prochain bureau fédéral qui devra faire du financement de nos ligues un enjeu majeur.

W.N.

Libreville/Gabon