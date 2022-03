Sport : Patrice Neveu était à Bordeaux superviser Jacques Ekomie

Le sélectionneur des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, était ce mercredi matin à Bordeaux. En Gironde, le technicien français est allé s'entretenir avec David Guion et Patrick Battiston, respectivement coach principal des Girondins de Bordeaux et directeur du centre de formation dudit club. L'entretien entre les trois hommes a principalement tourné autour de notre jeune compatriote Jacques Ekomie, 19 ans, qui évolue avec la réserve des Girondins Bordeaux au poste de latéral gauche. " Je me suis effectivement entretenu ce mercredi avec Patrick Battiston et David Guion au sujet de notre jeune compatriote Jaques Ekomie qui joue défenseur central avec la réserve de Bordeaux, et arrière gauche dans l'équipe fanion avec laquelle il a joué cette saison deux rencontres en Coupe de France et en Ligue 1. Ils sont satisfaits de ses performances. Il a 19 ans, il progresse bien, et c'est un garçon qu'il faudra régulièrement suivre afin qu'il intègre progressivement la sélection ", renseigne le coach national.

Après cet entretien, Patrice Neveu est allé sur le terrain se faire sa propre opinion sur les qualités réelles du jeune joueur. " J'ai assisté à l'entraînement de la réserve des Girondins de Bordeaux. Jacques est un bon joueur d'avenir sur qui il faudra compter. Surtout à un poste où nous n'avons pas trop de solutions de rechange. Il est jeune et, très honnêtement, notre compatriote est très largement au-dessus du niveau de la N2 et même de ses coéquipiers. Il est détenteur d'un passeport gabonais, ce qui nous facilite encore un peu plus la tâche ", fait-il encore savoir.

Le cas Jean-Noël Amonome, dont le club d'AmaZulu refuse la libération est l'autre préoccupation de Patrice Neveu qui s'est, une fois encore, entretenu avec les dirigeants sud-africains pour obtenir son bon de sortie afin qu'il puisse évoluer en Europe.

Willy NDONG

Libreville/Gabon