Sport : Où jouera Didier Ndong la saison prochaine ?

DIJON Football Côte-d'Or jouera la saison prochaine en deuxième division (L2). C'est la conséquence directe des mauvais résultats accumulés tout au long de la saison par le club bourguignon, lanterne rouge (20e) la saison écoulée du championnat de France de L1. En effet, avec seulement 21 points engrangés sur 114 possibles, le DFCO n'avait aucune chance pour se maintenir parmi l'élite.

Au sein de cette formation, deux de nos compatriotes sont toujours sous contrat. Il s'agit de Bruno Ecuele Manga et Didier Ibrahim Ndong. S'agissant du dernier cité, qui est sous contrat jusqu'en juin 2023, il pourrait ne plus porter la tunique dijonnaise la saison prochaine. Et pour cause, " à Dijon, Didier Ibrahim Ndong a un salaire mensuel de 80 000 euros (environ 53 millions de francs). Et avec la descente du club en deuxième division, Dijon ne pourra pas supporter ce type de salaire la saison prochaine. En réalité, Dijon souhaite qu'il parte, et Didier Ndong non plus ne souhaite rester à Dijon, qui évoluera la saison prochaine en division inférieure", nous a confié un des agents de l'international gabonais.