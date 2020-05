Sport militaire : Pama Abula et le défi de la redynamisation du sport à la Sécurité pénitentiaire

Nommé et installé le mois dernier à la tête du service des sports, en remplacement du capitaine Cleo Dougandanga Mihindou, le lieutenant Toussaint Pama Abula, fort de ses vingt-cinq ans d'expérience dans la section dont il vient de prendre les rênes, arrive animé de grandes ambitions.

''Je ne suis certes pas un inconnu au bataillon, mais j'arrive avec l'ambition de rendre la confiance qui m'a été accordée par ma hiérarchie. Le défi à relever demande beaucoup de travail, mais il est exaltant. J'entends travailler avec toutes les forces vives, soucieuses de porter haut le flambeau de la Sécurité pénitentiaire à travers le sport. Nous avons du retard sur la concurrence au sein des forces de défense de notre pays, mais nous allons faire le maximum pour rattraper cela et, à terme, faire de notre réprésentation une référence du sport militaire'' , promet celui qui est, par ailleurs, le premier conseiller sportif militaire, promotion 2017.

Sur le terrain, l'ancien commissaire des matchs passé, notamment, par l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), entend bonifier le travail de son prédécesseur et, surtout, trouver de valeureux porte-étendards pour intégrer les sélections nationales militaires. Et, tout simplement, les sélections du Gabon.