Speakers : Les autres stars de la Tropicale

Finis les Soufiane Coulibaly, Mandjass ou Nicolas Loth. Place désormais aux nationaux. Ainsi, Waris Moulenda Fatombi, Charly Mougniengou alias Charly Tchatche, et Freddhy Koula, sont désormais les voix officielles de la Tropicale Amissa-Bongo.

"Chacun des animateurs a son rôle bien défini : Waris fait office de maître de cérémonie, Freddhy donne les analyses sportives et Charly est un peu l'artiste de la bande", explique Benjamin Burlot. Pour Josiane Maténé qui les a vus progresser, "Waris Moulenda Fatombi, Charly Tchatche et Freddhy Koula sont les autres stars de la course, si on met de côté les cyclistes".