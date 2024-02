Shavy Babicka : "Je suis venu en France pour avoir une meilleure visibilité"

L'Union : Shavy Babicka, vous vous êtes engagé le 19 janvier dernier avec Toulouse pour trois saisons. Quelles en sont les raisons ?

Shavy Babicka : "Je suis arrivé dans un club qui favorise l'éclosion des jeunes. C'est l'un des points déterminants de ma venue ici. À Chypre, j'ai eu de nombreuses propositions venant de plusieurs pays. Après réflexion, j'ai décidé d'aller à Toulouse. D’autant plus que Toulouse a mis sur la table environ 2 milliards de francs pour m'avoir. Ce qui constituait un transfert record pour Aris Limassol. Cet intérêt m'a poussé à accepter. Ensuite, comme vous le savez, la L1 est l'un des cinq meilleurs championnats d'Europe. Par conséquent, je suis venu en France pour avoir une meilleure visibilité. Ce que je n'avais pas à Chypre.

Comment avez-vous été reçu à Toulouse ?

-"À Toulouse, je me suis très vite senti chez moi et à mon aise. Le groupe m'a très bien accueilli. Nous nous entendons bien car nous partageons les mêmes centres d'intérêt. Nous sommes vraiment une famille ici. Et mes coéquipiers me l'ont fait savoir. D’autant plus que je suis le quatrième joueur gabonais à porter la tunique du TFC (après Monday Ossey, Pierre Aubame et Yrondu Musavu King, Ndlr).

Vos ambitions cette saison avec le TFC ?

- "C'est vrai que nous ne sommes pas en tête du championnat. Mais nous nous battons pour être la saison prochaine en Ligue Europa. C'est mon ambition avec le TFC. Et ce week-end nous avons gagné face à Reims avec un très joli but de votre serviteur. Et c'est bon pour le moral et la suite de la compétition."

Entretien réalisé par Willy NDONG

Libreville/Gabon