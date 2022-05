Shavy Babicka convoqué demain par Patrice Neveu ?

Arrivé à Chypre, en provenance du Rwanda, lors de la saison 2021-2022, l'attaquant de couloir gauche gabonais Shavy Babicka s'est fait une place au soleil au sein de la formation d'Aris Limassol, actuel 5e au classement général des play-offs du championnat chypriote de première division. Une seule victoire suffit au club de la deuxième ville du pays pour jouer la saison prochaine la Ligue Europa conférence de l'Union des associations européennes de football (UEFA).

Avec quatre réalisations au compteur et six passes décisives, notre jeune compatriote (20 ans) est nominé parmi les meilleurs joueurs offensifs et pour le onze-type de la saison. Au grand bonheur du joueur. " C'est la reconnaissance du travail accompli depuis mon arrivée à Limassol. Je n'ai cessé de travailler et je continue. Être nominé, c'est toujours un honneur", indique le joueur.

S’agissant de son avenir à Limassol, Shavy Babicka renseigne être courtisé par Apoel Nicosie, le prochain représentant de Chypre en Ligue des Champions. Et la cerise sur le gâteau pourrait être, dans les tout prochains jours, sa convocation chez les Panthères. Ce, dans la perspective des deux rencontres de notre équipe nationale au mois de juin contre la République démocratique du Congo et la Mauritanie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations ''Côte d'Ivoire-2023".

La Redaction

Libreville Gabon