Semi-marathon de Gamba : une forte mobilisation attendue

La compétition initiée dans le cadre du Festival culturel, éducatif et sportif de Gamba.

se déroulera le jeudi 15 août 2024 dans les rues du chef-lieu du département de Ndougou.

Elle s'étalera sur une distance de 10 kilomètres et regroupera les catégories Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans, tous sexes confondus.

'' On sera attentif aux chronos dès le top départ à la tribune officielle jusqu'à l'arrivée sur le site, pour savoir les performances des femmes et des hommes, des Cadets et des Juniors. Tout en surveillant les vétérans et le temps moyen d'ensemble '', a laissé entendre un membre du comité d'organisation du Festival culturel, éducatif et sportif de Gamba dont le président est Ghislain Mboumba.

Avec en projection pour le devenir du semi-marathon de Gamba, nouer un partenariat avec la Fédération gabonaise d'athlétisme.

En vue d'apporter une contribution réelle au développement national de la discipline.

Pour sa part, l'ONG Espace Ndougou est très engagée dans une démarche sociale de prévention et de promotion de la santé des populations de cette circonscription administrative de l'Ogooué-Maritime.

PSNB

Libreville/Gabon