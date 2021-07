Self-défense : stage de remise à niveau des athlètes de Tchibanga

LE Comité exécutif de la Fédération gabonaise de self-défense tonfa-sécurité et sport de combat, conduit par son président, Me Alain Nziengui Iwangou, séjourne depuis mardi 13 juillet dernier à Tchibanga. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la discipline dans la contrée.

" Le DTN, Jean-Ghislain Nguema Mebale, 3e Dan, instructeur de la Fédération internationale, évaluera les stagiaires de ceintures noires. Ils seront évalués au niveau de la connaissance de la ceinture noire de manière que ceux-là puissent accompagner le président de la ligue à vulgariser la discipline dans la province, notamment, la self-défense, le krav-maga, le tonfa-sécurité… Nous enseignerons également les techniques de kata, de combat au sol et autres techniques de maniement de bâton et de combat à main nue", a expliqué Me Alain Nziengui Iwangou.