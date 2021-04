AS Saint-Étienne : Claude Puel s’exprime sur le rendement de Denis Bouanga

INTERROGE dimanche dernier sur le rendement de l'international gabonais Denis Bouanga, lors de la conférence de presse après la victoire 2-0 de l'AS Saint-Étienne en visite à Nîmes, pour le compte de la 30e journée de L1, l’entraîneur et manager général des Verts, Claude Puel, a trouvé quelques circonstances atténuantes à son international gabonais et a expliqué qu’il doit notamment retrouver de la spontanéité et faire de meilleurs choix

INTERROGE dimanche dernier sur le rendement de l'international gabonais Denis Bouanga, lors de la conférence de presse après la victoire 2-0 de l'AS Saint-Étienne en visite à Nîmes, pour le compte de la 30e journée de L1, l’entraîneur et manager général des Verts, Claude Puel, a trouvé quelques circonstances atténuantes à son international gabonais et a expliqué qu’il doit notamment retrouver de la spontanéité et faire de meilleurs choix. Extraits.

“ Denis Bouanga a très forte propension à jouer sur le côté gauche. Il a parfois joué axial parce qu’on a eu des déboires avec des blessures ou la maladie. Il est capable de répéter des efforts à haute intensité et c’est un joueur d’espaces. Qu’il soit à gauche, à droite ou dans l’axe, il a toutes les qualités de l’attaquant. Denis a simplement besoin de retrouver plus de spontanéité dans son jeu mais aussi de faire les bons choix selon les zones du terrain dans lesquelles il se trouve."

Pour rappel, l'international gabonais a inscrit face aux Crocodiles de Nîmes, dimanche dernier, au stade des Costières, son 6e but en L1.



PSNB



