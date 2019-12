Rugby : Lancement de la saison sportive

Six clubs de rugby des villes de Libreville et Port-Gentil (RCL, Soof, Erco, Vautours, RCG et Margouillats) ont lancé, le week-end dernier à Owendo, la saison sportive édition 2019-2020. Ainsi, le 14 décembre 2019, 150 joueurs, 5 arbitres, encadreurs et présidents de clubs se sont donné rendez-vous à Owendo pour jouer au rugby. A la faveur d'un tournoi amical où toutes les six équipes se sont affrontées, dans un esprit de convivialité.

"Après la mise en sommeil des activités de la Fédération, par manque de moyens, le collectif des présidents de clubs s'est réuni pour relancer la saison sportive édition 2019-2020. Venues de Libreville et Port-Gentil, six équipes ont pris part samedi dernier, à Owendo, à un tournoi qui lance notre saison. Ce tournoi, qui s'est déroulé dans la convivialité, a regroupé 150 joueurs, 5 arbitres, plusieurs encadreurs et présidents de clubs", nous a confié un président de club. Sans soutien de la tutelle, le rugby gabonais, pas à pas, est en train de tracer son sillon sur l'échiquier national.

La saison écoulée, malgré le peu de moyens, les activités ont pu se tenir. "La saison dernière, nous avons pu organiser, durant six mois, une compétition sénior. Au niveau des jeunes, nous avons lancé un tournoi qui a vu la participation de 130 jeunes", a expliqué la même source.



Prosper Sax NZE BEKALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport