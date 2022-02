Routes : La circulation sur l’axe Bifoun-Ndjolé interrompue

Depuis le mardi 15 février, en après-midi, le trafic de véhicules est interrompu sur l'axe routier Bifoum - Ndjolé sur la route Nationale N 2 suite à un accident intervenu sur le pont à une voie d'Abangha.

En effet, un porte char de la société GSP (Gabon Service Prestation) transportant un bulldozer a forcé le passage sur le pont, occasionnant la mise en travers du bulldozer qu’il transportait.

Cette situation jusqu’à l'heure où nous publions la présente note, cause l’arrêt total de la circulation des deux (2) cotés du pont.

Sitôt informé, le ministre des Travaux Publics, de l'Equipement et des Infrastructures a indiqué avoir pris toutes les dispositions pour trouver une solution dans les meilleurs délais en vue d'un retour à la normale.

A cet effet, le ministère recommande aux usagers de ne pas effectuer de déplacement sur ce tronçon tant qu’une communication annonçant sa réouverture ne sera pas faite par les services compétents.

Aussi, le ministère a tenu à présenter ses sincères excuses aux populations et aux usagers de la route pour tous les désagréments occasionnés.