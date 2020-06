Reprise ou non du National-Foot : les nouvelles conditions des clubs

Les présidents des clubs du National-Foot viennent de se donner une nouvelle date butoir pour la reprise des championnats de D1 et D2. Ce sera le 31 juillet.

Ce, contrairement à ce qui avait été arrêté le 29 mai dernier, lors de la rencontre entre la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), la Ligue nationale de football (Linaf) et l'association des clubs de D1 et D2. À savoir patienter jusqu'au 10 août prochain, avant de décider d'une reprise ou non des championnats. Passée cette date, ces derniers n'auront pas d'autre choix que de renvoyer leurs joueurs chez eux.

Lors de leurs échanges par visioconférence, il y a quelques jours, 20 présidents des clubs sur les 24 existants ont donc tranché. Et, selon nos informations, le ministère de tutelle serait déjà saisi au sujet de la nouvelle position de ces principaux acteurs du football gabonais.

Cette décision des clubs de ne patienter que jusqu'en fin juillet se justifie par les difficultés financières que connaissent ces formations aujourd'hui, après trois mois d'interruption d'activité. Une situation assez compliquée qui, selon eux, compromet déjà l'utilisation de la seconde tranche de la subvention de l'État pour certaines écuries, déjà criblées de dettes.

Ainsi, estiment-ils, la seconde tranche de la subvention ne devrait servir, en partie, qu'à apurer les dettes cumulées pour entretenir les effectifs durant ces trois mois de crise sanitaire. En attendant la redistribution, par la fédération, des 300 millions de francs promis par la Fifa, ou encore les 120 millions octroyés par la Confédération africaine de football (Caf), fonds désormais disponibles dans les comptes de la Fégafoot. Sans omettre que la Fifa entend également apporter une aide particulière pour aider les clubs dans le règlement de leurs dettes.



Stéphane MASSASSA



