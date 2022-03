Reprise du National-Foot 1 et 2 : des défis et des questions

Le coup d’envoi de la saison de reprise des National-Foot 1 et 2 est annoncé pour le 14 mai 2022. La formule et le calendrier des deux championnats professionnels dévoilés, la rencontre entre la tutelle sportive nationale et la Ligue nationale de football (Linaf), l'assemblée générale ordinaire de cette dernière, les examens médicaux pour l’ensemble des clubs, la reprise des entraînements et le mercato font partie de la feuille de route.

La présaison ne compte pas moins des questions et des défis à relever avant le début d’un exercice pas comme les autres. Il y a d’abord la durée de la phase préparatoire qui fait jaser. Notamment pour sa durée non en adéquation avec les standards de haut niveau, au sortir de deux années sans pratique des activités de compétition pour la plupart des organismes, exceptés à Bouenguidi Sport et Mangasport qui ont pris part respectivement à deux et une campagnes africaines.

Dans quel état seront des organismes n'ayant eu qu'une trentaine de jours pour se remettre en régime (après deux ans de coupure), avant d'enchaîner les efforts tous les trois jours, en plus de gérer la fatigue des voyages ? Quels types de contrats faire signer aux joueurs pour un championnat ne durant que deux mois et demi ? Avant de se demander plus tard quelle valeur aura le vainqueur d'un championnat disputé d'abord en deux poules, puis dans une phase play-off à six équipes (les trois premiers de chaque groupe) et sans confrontations aller-retour ? Le protocole sanitaire sera-t-il mis en place, même si les mesures restrictives ont été levées sur instructions du chef de l'État ? Quid des résultats de l'audit commis par le ministère des Sports et des suites de la dette des clubs avant le départ d'une saison ? Reste à savoir si le plan de remise en route ne va pas tourner à la méthode Coué.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon