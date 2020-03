Report : La Caf pourrait se réunir en avril pour décider

Selon une source proche de la Caf contactée par notre rédaction, de nouvelles dates des compétitions devraient être proposées, selon l'évolution de la pandémie sur le continent.

Selon nos informations, les nouvelles dates à proposer concernent les deux demi-finales des Coupes africaines des clubs, le Championnat d'Afrique des nations (Chan) ainsi que les 3e et 4e journées des éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can), initialement prévues les 26 et 30 mars 2020.