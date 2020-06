Règlement des arriérés des joueurs : ils passeront à la caisse le 15 septembre au plus tard

On note, finalement, pour ce qui est de la dette totale cumulée, qu'elle s’élève à 795 430 500 francs. Les parties sont parvenues à s’entendre sur le montant total devant revenir à chaque club, par saison et par joueur, ainsi que sur les modalités de règlements de celle-ci.

'' La dette sera réglée solidairement par la Fégafoot et la Linaf en trois tranches'', indique cet accord. Tout comme il précise que la première tranche, d’un montant de 300 millions, devra être versée au plus tard le 15 septembre 2020. La deuxième tranche, également d’un montant de 300 millions de francs, devra être perçue par les joueurs, au plus tard le 15 novembre 2020 ; et la tranche restante de 195 430 500 de francs sera reversée le 15 janvier 2021, au plus tard. La Fégafoot est en charge de collecter et centraliser les montants à verser.