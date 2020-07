Rail club du Kadiogo : Thierry Mouyouma prochain coach

Après une saison écoulée catastrophique (15e sur 16 équipes), le Rail club du Kadiogo (D1) a échappé de peu à la relégation, du fait de l'arrêt du Faso-Foot, consécutif à la pandémie de coronavirus.

Tirant les leçons de la saison, les dirigeants du club ont entamé un vaste chantier de restructuration, afin de jouer, la saison prochaine, les premiers rôles en championnat. Et pour y arriver, les dirigeants des Faucons du Kadiogo ont remercié leur ancien coach, Drissa Malo dit Saboteur. Il sera remplacé par l'ancien coach du FC 105 et des Panthères U20, Thierry Mouyouma. Selon Amadou Sidibé, vice-président du RCK, notre compatriote aura un rôle de manager général avec des pouvoirs élargis. Il aura un regard sur les recrutements, en plus de coacher l'équipe.

Selon la presse locale, les dirigeants entendent donner les moyens au nouveau coach pour réussir ce challenge. Pour l'accompagner dans cette mission, il sera secondé du Burkinabé Gaston Bakala et de son compatriote Cédric Moubamba. "Je suis dans l'attente de l'ouverture des frontières pour pouvoir rejoindre le Burkina Faso et signer avec le RCK comme manager général et avec comme entraîneur assistant Cédric Moubamba", a confirmé Thierry Mouyouma. Un nouveau challenge s’ouvre donc pour nos deux compatriotes, qui vivront, sans doute, dans la capitale du Burkina Faso, des moments exaltants.



J.F.M



