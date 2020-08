Rail Club du Kadiogo : la méthode Mouyouma

Ainsi, depuis son arrivée au Burkina Faso, le mois dernier, notre compatriote s'attelle à donner un nouvel état d'esprit à ses joueurs. Et les résultats se font déjà ressentir.

"La saison dernière, l'équipe a frôlé la relégation. À mon arrivée, nous avons remanié l'équipe à plus de 80 %. Il fallait donc tout refaire à zéro. Proposer un nouveau plan de jeu et une nouvelle méthode de travail. C'est ainsi que nous avons livré trois rencontres amicales. Nous avons gagné le premier match sur le score de 1 but à 0. Le second sur la marque de 5-0, avant de perdre 0-1 contre l'Union sportive des forces armées. À l’issue de ces trois confrontations, nous avons déjà une idée précise de ce que nous ferons cette saison. Conformément aux objectifs fixés par les dirigeants", explique le technicien gabonais.