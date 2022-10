Qualifications CAN U23 : les Panthères reviennent avec une courte victoire d'Antananarivo

JOUEURS et membres du staff technique de la sélection des moins de 23 ans du Gabon étaient soulagés hier au terme de la rencontre contre Madagascar. Car la courte victoire (0-1) enregistrée au stade Barea Mahamasina permet aux Panthères d'oublier un moment les tensions des semaines passées et de se projeter, avec un peu plus de sérénité, sur le match retour. Il faut dire que les poulains de Saturnin Ibela ont vendu chèrement leur peau. Tout commence samedi dernier. Pendant la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur malgache Herimanitra Rabearisoa et son staff avaient reconnu que les Panthères étaient d’un niveau supérieur aux Seychellois qu’ils avaient atomisés en deux rencontres (5-0 et 7-1). La victoire du Gabon, lors de la première édition de la Can U23, étant encore dans leurs mémoires. Mais, avaient-ils ajouté, ils évoluaient à domicile et il n'était pas question qu'ils laissent filer la victoire. Pour les Gabonais, l’équation était donc de confirmer leurs craintes. C'est-à-dire leur montrer qu'ils sont d'un meilleur calibre que les Seychellois.

Tout en composant avec une incertitude : les U23 d'Ibela seraient-ils en mesure de résister à la pression puisqu’ils livraient ensemble leur premier match international ? La première période, qui s’est achevée sur un équitable 0-0, avait déjà permis de répondre par l’affirmative à ces deux préoccupations. Si la possession a été en faveur des Barea (54 % contre 46 %), les jeunes Panthères ont eu de meilleures occasions. À la 6e minute, Edlin Randy Essang Matouti ne réussit pas à tromper le portier malgache Enzo Breviglieri, alors qu’il est au point de penalty. Il ratera encore le coche à la 9e après s’être amusé avec les défenseurs Tony Romain Robert et Hajatiana Claude Ratsimbazafy.

DU ROUGE PARTOUT• Les Malgaches ne sont pas sans ressources puisqu’Arnaud Randianantenaina manque de profiter, à la 29e, de la mauvaise sortie de François Junior Bekale, le gardien des Panthères. Heureusement que sa tentative passe à côté de sa cage. Et comme personne ne parvient à prendre le dessus, les deux staffs techniques sont un peu à cran. Auteurs de fautes à répétition, les Barea entament la seconde partie en infériorité numérique après l'exclusion du défenseur central Joely Lalane Randrianandrasana (49e). Ce fait de jeu, combiné à des décisions arbitrales, galvanise public et joueurs malgaches. La tension monte alors d'un cran rendant le match plus haché.

C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Romess Ovono Essogo décide de revêtir le costume de sauveur en venant crucifier le gardien malgache (65e). Mais les coups et mauvais gestes vont continuer. Ce qui oblige l'arbitre mozambicain Celso Alvacao à exclure également Paul Kalvin, le capitaine des Barea, et Jérémy Henri Omva Oyono (79e). Bevine Josphet Louembet, suite à son deuxième jaune, quittera à son tour ses coéquipiers (86e). Le match s’est terminé à 9 contre 9 et sur une petite victoire du Gabon qui fait du bien au moral. Dans un contexte difficile, les Gabonais sont parvenus à faire tomber des Barea accrocheurs.

Reste la dernière étape de Franceville pour atteindre le troisième tour éliminatoire.

Serge A. MOUSSADJI

Antananarivo/Madagascar