Qualifications Can 2023: un groupe jouable pour le Gabon

Il y aura bien entendu des retrouvailles et des règlements de comptes, mais la dernière phase qualificative de la Coupe d'Afrique des nations 2023 laisse aux Panthères toutes leurs chances pour obtenir une deuxième qualification de suite en phase finale. Le tirage au sort effectué hier soir à Johannesburg (Afrique du Sud) , des mains de l'ancien défenseur central et capitaine des Bafana Bafana, Lucas Radebe, et de l'ex-attaquant international ivoirien Salomon Kalou, a envoyé le Gabon dans le groupe I. Où ses adversaires seront la République démocratique du Congo, la Mauritanie et le Soudan.

Trois adversaires bien connus des Gabonais, mais dont il faudra prendre la mesure en vue de l'acquisition du sésame pour le rendez-vous continental programmé en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023. Notons enfin que le tirage au sort des qualifications a concerné 48 nations qui ont été reparties en douze groupes de quatre. Les deux premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour la phase finale à l'issue des éliminatoires.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon