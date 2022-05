Qualifications Can 2023 : RDC-Gabon à huis clos

Contrairement au précédent face-à-face disputé le 14 novembre 2019 à Kinshasa, c'est avec un adversaire en moins que les Panthères du Gabon devraient affronter les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), pour le compte de la première manche des qualifications, poule I, de la Coupe d'Afrique des nations 2023. La Fifa a en effet sanctionné la RDC lundi d'un match à huis clos, pour cause de défaut d'ordre et de sécurité au stade des Martyrs de la Pentecôte, lors du match aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre le Maroc, le 29 mars dernier.

Une punition associée à une amende aggravée par les jets de projectiles des spectateurs congolais lors de la seconde manche jouée à Casablanca, une semaine plus tard. L'arène kinoise pourrait donc sonner creux le 30 mai prochain et les Gabonais n'avoir pour unique adversité que Chancel Mbemba et ses coéquipiers. Notons enfin que les sanctions infligées par l'instance mondiale à la RDC ont également été administrées au Sénégal, au Nigeria et au Liban. Pour des faits quasi similaires.

J.A.L

Libreville/Gabon