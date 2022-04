Présidence Fegafoot : Pierre Alain Mouguengui réélu

À l’issue du congrès électif de la fédération gabonaise de football (Fegafoot) qui s’est tenu ce samedi à Lambaréné, c’est le candidat Pierre Alain Mouguengui qui a été réélu au poste de président par le collège électoral composé de 33 délégués. Un mandat de quatre années durant lequel ce dernier aura la charge de redynamiser la pratique du football au Gabon. C’était une élection sous haute tension qui s’annonçait du côté de Lambaréné.

Et elle a tenu toutes ses promesses. À l’annonce de la liste définitive des candidats au poste de la fédération gabonaise de football (Fegafoot), le corps électoral a commencé par rappeler les dispositions de ses textes en matière de vote aux candidats et aux colistiers, avant d’inviter ces derniers à procéder chacun à tour de rôle au vote. Dans cette logique, les délégués se sont succédé pour désigner leur candidat.

"Les chantiers sont énormes et immenses, nous avons à cœur de développer davantage le football de notre pays", a indiqué le président élu à la presse. Et au terme de ces votes, c’est le candidat Pierre Alain Mouguengui qui a été plébiscité . Pour le reste le candidat Jérôme Efong Nzolo a obtenu 12 voix, Dieudonné Wayi 1 voix, Dieudonné Ndoumou 1 voix, Désiré Mba Me Fama 1 voix et Valéry Ondo Ebe 0 voix.

Par Hans NDONG MEBALE

Lambaréné/Gabon