Présidence de la Caf : Ahmad, Anouma et Motsepe, candidats

Président du club de Mamelodi Sundowns, ce Sud-Africain de 58 ans est milliardaire grâce aux mines. Il a officialisé sa candidature en conférence de presse et bénéficie du soutien de la Fédération de son pays mais également de celui du Nigeria, de la Sierra Leone et du Botswana.

Sa candidature s’ajoute à celles de l’Ivoirien Jacques Anouma et du Malgache Ahmad Ahmad, actuel président qui brigue un second mandat malgré des accusations de corruption et de harcèlement et des critiques sur sa gestion financière.