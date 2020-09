Premier League : Aubameyang dans l'équipe type

Une sélection à vocation offensive où l'on retrouve, entre autres, le Belge Kevin de Bruyne, le Sénégalais Sadio Mané, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, ou encore l'Anglais Jamie Richard Vardy, qui a terminé en tête du classement des buteurs de Premier League avec 23 réalisations, devant PEA (22 buts).

La nomination de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang sur le front de l'attaque de cette équipe type ne souffre d'aucune contestation possible. Car, à lui seul, il a réussi a tiré vers le haut une équipe d'Arsenal quasiment à l'agonie. Sur le plan personnel, Aubameyang, en championnat, c'est 22 buts, comme lors de la saison 2018-2019, où il a terminé co-meilleur buteur de Premier League en compagnie de Sadio Mané et Mohamed Salah.

Au niveau collectif, l'attaquant gabonais a été le principal artisan de la "renaissance" des Gunners, après le départ pour mauvais résultats de l'Espagnol Unai Emery. Alors qu'Arsenal était quasiment au fond du trou, et que le spectre d'une saison blanche se profilait inexorablement à l'horizon pour le club londonien, Pierre-Emerick Aubameyang, tel un gladiateur, a permis, une première fois, à son équipe, de remporter, contre la formation de Chelsea FC, la Coupe d'Angleterre, synonyme de qualification pour la Ligue Europa de l'UEFA. Quelques semaines plus tard, face à la redoutable équipe de Liverpool, championne d'Angleterre en titre, PEA offrait, une seconde fois, un titre à son équipe, en remportant la Community Shield, épreuve qui met aux prises, avant l'ouverture du championnat, le vainqueur de Premier League et le détenteur de la Coupe d'Angleterre.