Premier League : Appel rejeté pour Aubameyang !

Arsenal avait fait appel du carton rouge reçu samedi écoulé par Pierre-Emerick Aubameyang, lors du nul concédé par les Gunners à Crystal Palace (1-1). Malheureusement pour l'international gabonais et son club, la Fédération anglaise de football a confirmé les trois matches de suspension pour PEA.

Le geste n’avait d’abord été sanctionné que d’un jaune. Mais interpellé par la VAR, l’arbitre en charge de la rencontre qui opposait samedi écoulé Crystal Palace à Arsenal (1-1), s’était ravisé, pour finalement sortir le rouge. Une décision plus que logique à la vue des images sur lesquelles on pouvait voir PEA venir tacler et faire littéralement plier vers l’intérieur, la cheville gauche de Max Meyer.

Arsenal avait fait appel de la sanction, mais celui-ci a donc été rejeté mercredi par la FA, avec comme conséquence directe l’absence, pour les trois prochains matches, de son buteur gabonais. Par conséquent, Aubameyang ne sera pas de la partie lors des deux prochains matches de championnat (face à Sheffield United et à Chelsea), ainsi que lors du déplacement face à Bournemouth en FA Cup, le 27 janvier prochain.

Cette décision n’a, en tout cas, pas fait plaisir à Mikel Arteta. Le coach des Gunners a ainsi déclaré au Dailymail : "C’est vraiment dommage. C’est une vraie perte pour nous. Nous connaissons les intentions de PEA lorsqu’il joue, mais c’est vrai que sur ce tacle, il a mal évalué son geste. Mais pour moi, c’était une action accidentelle, sans aucune volonté de faire mal."



Prosper Sax NZE BEKALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport