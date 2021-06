Pierrick Moulin  : "A Tokyo, je n'ai rien à perdre mais tout à gagner"

• L'Union : Pierrick Moulin, comment avez-vous obtenu votre qualification pour les Jeux olympiques qui auront lieu du 30 juillet au 8 août 2021 à Tokyo au Japon ?

-Pierrick Moulin : Je me suis qualifiée en prouvant au Comité olympique gabonais que j'étais capable d'accrocher les grandes sprinteuses et être à la hauteur de certains événements. L'année dernière mon chrono sur 100 m était de 11.90. Et cette année je suis à 11. 78. Je suis jeune avec une grosse marge de progression. C'est ce qui fera sans doute la différence dans les prochaines années. Les minima étant dans la "poche", je suis donc qualifiée pour les JO. Une première pour moi.

Je vais à Tokyo, non pas pour faire de la figuration, mais pour engranger de l'expérience. J'ai 20 ans, j'ai une grosse marge de progression et je ne compte donc pas aller faire de la figuration. Dans mon programme initial, il était question de préparer les JO de Paris-2024. Mais Tokyo est arrivé avant, je reste donc focus sur cette compétition. À dire vrai, à Tokyo, je n'ai rien à perdre mais tout à gagner. Mon premier objectif sera d'abord de passer le premier tour et après on verra. Tout peut arriver. Pour ma part je vise la demi-finale. Et donnons-nous rendez-vous à Tokyo pour vivre cela.