Pierrick-Linda Moulin : "Ma coach a intensifié mon programme d'entraînement et de préparation"

S'agissant du premier point, Pierrick-Linda Moulin explique : "Par rapport au confinement, je n'ai pas d'autre choix si ce n'est suivre les directives des autorités. Comment j'entretiens ma forme physique ? J'applique tout simplement le programme d'entraînement concocté par ma coach. J'ai aussi l'avantage d'avoir un tapis de course pour garder la forme. Ayant un grand jardin chez moi, je profite de l'espace pour faire mon footing quotidien.''

Abordant la question du report des Jeux olympiques, l'athlète indique : "C'est vrai que c'est une situation inconfortable pour beaucoup d'entre nous. Mais la santé passe avant tout. Je pense que le report des JO est une bonne chose, dans la mesure où il permettra aux uns et aux autres de mieux se préparer pour les Jeux de 2021."

Qu'en est-il de sa qualification pour les JO de Tokyo ? "Avec ma coach, nous avons eu l'information selon laquelle si Guy Maganga Gorra se qualifiait grâce aux minima, il libérait de facto une place qualificative pour le Gabon. Etant la mieux classée, cette place pourrait donc me revenir. Et, dans cette perspective, ma coach a intensifié mon programme d'entraînement et de préparation", conclut-elle.