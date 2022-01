Patrice Neveu : " Les Panthères ont désormais une âme et une identité"

La Rédaction de L'Union a vécu hier des moments particuliers, à l'occasion de la réception du staff technique des Panthères, conduit par le sélectionneur national, Patrice Neveu. Rentrées au Gabon mardi dernier, les Panthères ont été accueillies à l’aéroport international Léon-Mba de Libreville par une foule de supporters en liesse… Hier en milieu d'après-midi, le tour est revenu au staff technique des Panthères de recevoir les félicitations de la Rédaction de notre quotidien, avec à sa tête son directeur de Rédaction et de la Publication, Lin-Joël Ndembet. Ce dernier a félicité l'ensemble du staff technique, les joueurs, pour avoir "mouillé le maillot". Quoique sortis de la compétition au stade des 8es de finale par le Burkina Faso après une rencontre âprement disputée dont l'issue a conduit les deux sélections à la prolongation (1-1) puis aux tirs au but (6-7). Par ailleurs, notre "DP" a souhaité que la collaboration entre l'encadrement technique des Panthères et notre journal se poursuive pour l'intérêt de notre sélection.

En direct sur la page Facebook de L'Union Sonapresse, Patrice Neveu a répondu aux nombreuses questions des internautes. Reprise du championnat, élargissement de la tanière, possible retour de PEA, Ndong et Lemina, préparation de la prochaine Can… autant de sujets débattus par le coach national avec les internautes. D'entrée, Neveu a assuré que ''les Panthères ont désormais une âme et une identité" . Sur la reprise du National-Foot, le technicien français a salué la volonté de la Première ministre qui a demandé au ministre des Sports Franck Nguema de tout faire pour relancer le championnat. S'agissant du retour de Ndong, Lemina et Aubameyang, Neveu a expliqué qu'une telle réintégration ne peut se faire sans qu'il n’y ait un échange franc entre les joueurs, les autorités fédérales et lui. À propos des éliminatoires de la prochaine Can, le coach des Panthères souhaite mettre à profit la date Fifa du mois de mars pour livrer quelques matchs amicaux avant d'entamer les éliminatoires au mois de juin prochain…

Bien avant, les membres du staff technique, sous la conduite de M. Ndembet, Mba Assoume, notre rédacteur en chef, et du chef du service des Sports, Willy Ndong, ont visité les différents services qui composent notre Rédaction : Sports, Enquêtes et Reportages, Économie, Politique, Société et Culture, Fait Divers et Justice, Provinces, Port-Gentil, Digital et Photo. Avant de poser pour la postérité avec une partie de l'équipe de la Rédaction.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon