Partenariat : L'Allemagne prête à accompagner le football féminin

Le vice-président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), Robert Mangolo Mvoulou, a signé, hier, à Owendo, un partenariat de coopération sportive avec l'organisation non gouvernementale allemande "My Voice". Ce partenariat vise principalement à accompagner et développer le football féminin dans notre pays.

Dans un premier temps, les deux entités ont convenu d'organiser, en octobre 2020, quatre rencontres de football entre les sélections gabonaises et allemandes des moins de 15 ans. "Nous pensons que c'est le début d'un partenariat qui va continuer le plus longtemps possible à aider cette discipline. Nous croyons qu'après ces matchs amicaux, l'Ong "My Voice" aura déjà une idée sur ce qui se fait au Gabon", a indiqué Robert Mangollo-Mvoulou.

Du côté de l'Ong allemande, l'on se félicite de la signature de ce partenariat : " Nous sommes très heureux de signer ce partenariat. Nous sommes convaincus que vous saurez apporter votre expérience aux plus jeunes. À notre niveau, nous voulons accompagner ces jeunes, afin qu'elles puissent saisir leur chance", a souligné la présidente de cette structure, Odette Mezeme Caldwell.



H.N.M



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport