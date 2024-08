Panthères : Shavy Babicka n'apprécie pas la méthode Mouyouma

La mise sur liste d'attente de Shavy Babicka et Medwin Biteghe avait suscité de nombreuses interrogations au sein de l'opinion.

Le premier cité évolue à Toulouse (L1), et le second avait été titularisé lors des deux derniers matchs des Panthères face à la Côte d'Ivoire et la Gambie. À l’inverse, Mouyouma a convoqué, parmi les 24 , Allevinah (blessé), Ecuele Manga (sans club), Randy Essang Matouti (sans club) et Roy Mouniengue, blessé au lendemain de sa convocation.

Et contre toute attente, le sélectionneur national, mardi soir, selon nos informations, va remplacer Essang Matouti et Roy Mouniengue par... Shavy Babicka et Medwin Biteghe.

Une attitude que ne semble pas apprécier le joueur de Toulouse.

" Depuis les deux derniers matchs des Panthères, je n'ai plus été convoqué par le coach Mouyouma. J'ai respecté ses choix. Lundi, j'apprends que je suis sur liste d'attente, c'est le choix du coach que je respecte. Mercredi matin, je lis dans la presse que j'ai été rappelé par le coach. Et dans la foulée, je reçois un billet d'avion de la part de l'intendant Tandjigora, comme quoi je dois rejoindre Paris lundi 2 septembre. Sans aucune explication. Pis, le coach n'a même pas pris la peine de me communiquer cette information. Je dis non ! Je mérite le respect au même titre que le coach. Dans ces conditions je décline l'offre. J'aime mon pays autant que d'autres Gabonais, mais là c'en est trop. Vous connaissez un pays où un joueur est appelé à la rescousse sans en être informé par son coach ? Je n'apprécie pas du tout les méthodes du coach", nous a fait savoir Shavy Babicka.

Thierry Mouyouma doit faire montre de pédagogie et de discernement au risque de perdre des joueurs.

Pis, le technicien gabonais donne l'impression de quelqu'un qui se perd dans ses choix.

W.N.

Libreville/ Gabon