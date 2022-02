Panthères : quid du retour de PEA et Lemina?

L’absence du Gabon (pas qualifié pour l'ultime tour qualificatif du Mondial) de la fenêtre internationale du mois de mars va probablement donner plus de temps de réflexion aux deux camps, mais il faudra bien que soient dissipés les doutes autour de l’avenir international de Didier Ndong, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Trois joueurs que des écarts de conduite ont mis au ban des Panthères avant (pour le premier cité) et durant (pour les deux autres) la Coupe d’Afrique des nations 2 021. Sur une décision du sélectionneur Patrice Neveu. Aidé par le parcours du Gabon au Cameroun, le technicien français est sorti renforcé dans son autorité et ses décisions. Mais, il va devoir se pencher sur la question de la réintégration ou non de ces trois joueurs qui étaient des cadres de son Onze. Pour peu qu’ils restent sélectionnables.

Dans la démarche nécessaire à une table rase du passé et un retour en grâce, c’est du côté des joueurs que va être attendue la décision sur leur motivation à poursuivre l’aventure. Notamment chez Mario Lemina qui avait posté sur les réseaux sociaux (son compte Twitter) sa décision de prendre sa retraite internationale (à 28 ans, 22 sélections et 3 buts), avant de supprimer son message quelques heures plus tard. Le milieu de terrain de l’OGC Nice est, des trois écartés, celui sur lequel l’incertitude plane davantage. Et qui, par sa décision hâtive, s’est attiré les foudres de la majeure partie de l’opinion gabonaise. À la différence de Didier Ndong (42 capes) qui a emprunté la voie du pardon et de la rédemption bien avant la Can 2021, et de Pierre-Emerick Aubameyang (capitaine et meilleur buteur des Panthères), qui a pour sa part retrouvé le sourire sous le soleil de la Catalogne et pour le plus grand défi de sa carrière au FC Barcelone.

Au regard de ce qui précède, au nom d’un groupe qui a su rester performant sans eux et de l’intérêt supérieur de la Nation, l’humilité et la motivation de poursuivre le parcours en Vert-Jaune-Bleu seront les moindres des valeurs à afficher. Aussi bien devant le sélectionneur national que devant la Fédération gabonaise de football dont la contribution va une fois de plus compter pour la réconciliation des deux parties. Mais aussi dans la mise en place définitive d’une charte de bonne conduite en sélection nationale.

Il faudra enfin y associer le cas Willy Aubameyang dont le rôle d’intendant adjoint découvert sur le tard a fait couler beaucoup d'encre. Lui qui faisait aussi partie des bannis de Yaoundé.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon