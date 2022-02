Panthères : quel programme de préparation avant le mois de juin ?

À partir du 21 mars prochain, plusieurs sélections africaines non qualifiées pour l'ultime tour des éliminatoires du Mondial "Qatar-2022", profitant de la fenêtre internationale, vont livrer plusieurs matchs amicaux. Et ce, dans la perspective des éliminatoires de la Can-2023. Car les quatre premières journées des éliminatoires de la Can-2023 auront lieu du 1er au 14 juin 2022. S'agissant des équipes africaines, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud joueront en France les 25 et 29 mars prochains à Marseille. Le 29 mars, la Côte d'Ivoire sera opposée à l'Angleterre. Tout un programme !

4e lors de la dernière Can, le Burkina Faso voit aussi les choses en grand. Les Étalons seront aux prises avec les Diables Rouges de Belgique, qui occupent actuellement la première place du classement mondial de la Fifa. Le Cap-Vert n'est pas en reste. Ce pays sera opposé au Liechtenstein. Mais qu'en est-il du Gabon ? " Nous avons établi un programme de préparation pour le mois de mars. Nous attendons l’OK de nos autorités. L'idéal serait de jouer contre de grandes écuries européennes. Mais je pense qu'il est un peu tard. Mais à l'avenir, je pense à cette option. Ces rencontres amicales sont très importantes pour nous dans la mesure où elles permettront de situer nos joueurs avant le mois de juin où nous allons jouer quatre matchs en deux semaines", indique Patrice Neveu le sélectionneur des Panthères.

Selon nos informations, le Bénin et la Guinée-Équatoriale auraient demandé à livrer des rencontres face au Gabon, respectivement en France et au Portugal.

W.N.

Libreville/Gabon