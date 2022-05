Panthères : PEA se prononce ce week-end sur son éventuel retour ou pas

Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères du Gabon, était à Barcelone le week-end dernier pour rencontrer Pierre-Emerick Aubameyang. C'était au lendemain de la rencontre de dimanche de Liga entre Barcelone et Majorque (2-1) au Camp Nou. Selon le technicien français, qui était accompagné du manager général adjoint des Panthères Fabrice Do Marcolino, cette rencontre avait pour but principal de clarifier la position de l'attaquant gabonais sur son avenir en sélection.

"Suite aux problèmes rencontrés par la sélection, avant et durant la Can au Cameroun, il était important pour moi de venir discuter avec mon joueur afin que nous nous disions un certain nombre de vérités. Pierre-Emerick est notre joueur phare. Il fallait donc s'entretenir avec lui pour avoir sa position concernant son avenir en équipe nationale. Au cours des entretiens, je lui ai clairement fait comprendre quelle était ma position pour l'équipe et ce que j'attendais de chacun de mes joueurs en termes de rendement et de discipline. Il m'a écouté et m'a interrogé sur plusieurs questions. L'idée pour nous étant de tout mettre en place afin d'améliorer les choses", renseigne Patrice Neveu.

S'agissant de son avenir en sélection, "Pierre donnera sa réponse dans quelques jours. Disons ce week-end", poursuit-il. Dans la même semaine, le coach national a également rencontré Bruno Ecuele Manga, Denis Bouanga et Jim Allevinah. Objectif : discipline pour tous. Mario Lemina aura des entretiens avec Neveu dans quelques jours. Lui également devrait clarifier sa position en rapport avec la sélection.

W.N.

Libreville/Gabon