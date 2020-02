Panthères : Neveu va tenter de convaincre Eneme Ella

L'attaquant de 19 ans d’Amiens, club français de L1, est dans le viseur de l'encadrement technique des Panthères. En effet, dans quelques jours, Patrice Neveu et Fabrice Do Marcolino entament une tournée à travers l'Afrique et l'Europe.

Le sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, entame, dans quelques jours, une tournée à travers plusieurs pays africains et européens. Notamment en Tunisie, au Rwanda, au Maroc, en France, en Angleterre, au Portugal. Au cours de ce périple, le technicien français, qui sera accompagné du référent de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) zone Europe, Fabrice Do Marcolino, tentera, entre autres, de convaincre les binationaux de jouer pour les Panthères. Et ce, dans la perspective des éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations 2021, et du Mondial 2 022.

Parmi les footballeurs à rencontrer, figure, en bonne place, l'attaquant d'Amiens SC (L1), Ulrich-Brad Eneme Ella, 19 ans. Pourquoi intéresse-t-il tant l'encadrement technique des Panthères ? "C'est un jeune joueur qui a un potentiel énorme. Il a déjà joué avec les U16, U17, U18 et U19 des Bleuets (France). Effectivement, il fait partie de nos plans. Nous allons donc le rencontrer très prochainement pour le convaincre de jouer avec les Panthères, dans la perspective des rencontres de la Can et du Mondial. Nous pensons que la sélection sera un bon tremplin pour lui. Car, jouer aux côtés de Bouanga et Aubameyang sera un plus dans le sens de la progression", nous a confié une source proche de l'équipe nationale.

Formé au centre de formation de l’AJ Auxerre, en Bourgogne, Ulrich-Brad Eneme Ella, en provenance de Liefering, club de D2 autrichienne du groupe Red Bull, avec Salzbourg et Leipzig, s’est engagé, la saison dernière, avec Amiens (L1) jusqu’en 2023.



Willy NDONG



