Panthères : Ndzengue, Nouby et Bongo Mbourou dans la liste des 23

Le sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, a rendu publique, hier, par visioconférence, depuis sa résidence de La Rochelle, en France, la liste des 23 joueurs devant affronter, le 11 octobre prochain, à Lisbonne, au Portugal, les Écureuils du Bénin. Et ce dans la perspective de la double confrontation Gabon-Gambie, des 13 et 17 novembre prochains, comptant pour les éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations "Cameroun 2 022".

Dans cette liste, on note l'arrivée de trois nouveaux joueurs, et le retour de quelques "briscards" ayant à plusieurs reprises été convoqués par les prédécesseurs de Neveu, mais sans jamais convaincre. C'est le cas notamment de Yohan Wachter (ST Malo), Lévy Madinda (Giresunspor), Assoume Akue (Bourges), Gilchrist Nguema (Akhi Nazareth), Serge Ngouali (Hammarby IF). Pour justifier ses choix, le technicien français a fait savoir qu'il accordait aux intéressés une "seconde chance".

S'agissant des nouveaux, le coach national est allé chercher le jeune gardien de Cholet, Junior Nouby Fotso, le milieu de terrain du club sud-africain de Maritzburg United, Bongo Mbourou, et l'attaquant Fahd Ndzengue (Tabor Sezana). Dans l'ensemble, cette liste est caractérisée par l'"entrée progressive" de jeunes joueurs auprès des cadres qui constituent la "stabilité" de l'ossature des Panthères. Pour encadrer ces jeunes pousses qui montent, Neveu a maintenu les grands équilibres. En confirmant en attaque Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga, Jim Allevinah…

Le secteur médian est composé de Lemina, Didier Ndong, Guelor Kanga et "l'intermittent" Madinda. Le secteur défensif, avec l'absence d'Appindangoye, pourrait être le maillon faible de cette équipe, qui sera opposée au Bénin.



Willy NDONG



