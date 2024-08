Panthères : l'ombre d'un doute plane sur les alternatives du milieu de terrain

La présence de Medwin Biteghe Mendame et Clech Loufilou Ndela dans le groupe des dix réservistes communiquée lundi par le sélectionneur national, en plus de Didier Ndong et André Biyogo Poko hors course, fait de Serge Martinsson Ngouali (convoqué pour la première fois par Thierry Mouyouma) l'option numéro un pour prendre la troisième place du trident du milieu de terrain, aux côtés de Mario Lemina et Guelor Kanga contre le Maroc et la République centrafricaine.

Avec pour premières alternatives Roy Mouniengue, Kevin Duchamp Nziengui Nziengui et Eric Bocoum Baboue.

Si le dernier cité, qui a rapidement pris du galon et occupe une position offensive ne fait pas débat, les deux premiers ne soulèvent pas moins nombre d'interrogations.

Aussi bien pour leur vécu avec la sélection A du Gabon que pour leurs capacités à répondre au défi technique et athlétique marocain et centrafricain, si les circonstances devaient les amener à prendre le relais d'un titulaire.

Dans l'impact physique comme dans le harcèlement et les sorties de balle, Mouniengue (18 ans) et Nziengui Nziengui (23), qui comptent chacun une sélection, restent un cran en-dessous des autres milieux de terrain susmentionnés.

Ils sont toutefois des recours auxquels Mouyouma ne sera peut-être pas obligé de faire appel.

Au contraire de Ngouali (32 piges) en qui le sélectionneur gabonais a finalement trouvé des qualités pour apporter un équilibre dans le secteur médian.

Notamment lors des projections du ''box to box'' Lemina.

à Agadir comme à Franceville, le rectangle vert sera un révélateur sans concession.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon