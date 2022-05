Panthères : l'après-Aubameyang commence !

La retraite internationale de Pierre-Emerick Aubameyang a logiquement déteint sur l'annonce hier de la liste des Panthères pour les deux premiers matchs des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2 023. Le Gabon devra désormais faire sans son capitaine au long et brillant parcours. Quoique moins prestigieuses, les alternatives entrevues lors de la Can 2021 et présentes dans le groupe mobilisé par le sélectionneur Patrice Neveu ne manquent pas. Mais elles vont devoir définitivement reprendre un lourd flambeau.

La dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun avait déjà donné une indication de ce que pouvait être sur la durée la configuration des Panthères du Gabon sans Pierre-Emerick Aubameyang. Le sélectionneur Patrice Neveu, ses joueurs et les observateurs ont, en effet, pu juger le niveau de compétitivité et de combativité d'un groupe pas loin de ressembler à celui que le technicien français a dévoilé hier dans la perspective des oppositions contre la République démocratique du Congo (le 4 juin) et la Mauritanie (quatre jours plus tard) comptant pour les qualifications de la Can 2023.

Le capitaine des Panthères et meilleur footballeur gabonais de l'histoire ayant décidé de prendre sa retraite internationale, la répétition générale effectuée en terre camerounaise, par la force des choses (NDLR : une contagion prolongée au Covid-19 et une escapade nocturne avaient mis PEA hors course), va ainsi trouver son prolongement sur la durée. Bien sûr que ne pourront être aussi facilement comblées les treize années de présence, ses 30 buts (en 73 capes), les passes décisives et la crainte instillée chez les adversaires.

Bien sûr qu'il ne reste pas dans le groupe un attaquant du calibre du Joueur africain de l'année 2015, meilleur buteur de Bundesliga et de Premier League ou membre du onze-type continental africain de la décennie 2011-2021. Mais aux avant-postes des Panthères, après notamment Michel Minko, Guy-Roger Nzamba, Théodore Zue Nguema, Daniel Cousin et celui qui va pouvoir désormais se consacrer entièrement au FC Barcelone, son club depuis le mois de janvier, une page va se tourner. Et la vie va continuer au sein de l'institution que reste la sélection nationale. Et qui d'autre si ce n'est Aaron Boupendza (23 sélections, 4 buts) d'être, pour un nouveau départ, le leader offensif des Panthères.

Comme à la Can 2021 et assisté de Jim Allevinah (16 sélections, 4 buts), Denis Bouanga (29 sélections, 7 buts) ou une autre option. Selon le système de jeu (3-5-2, 4-3-3 ou 4-4-2) que va privilégier le sélectionneur national. Même si la profondeur de banc va s'en ressentir, si derrière ce trio Axel Meye, Louis Ameka Autchanga, Ulrich Eneme Ella, Kevin Mayi, Fahd Ndzengue, les derniers appelés Warren Shavy Babicka et Alan Do Marcolino ou d'autres trouvailles n'apportent pas la concurrence nécessaire pour une division offensive gabonaise compétitive. Elle restera toutefois moindre que celle connue par Aubameyang qui avait été accompagné au début de son parcours avec les Panthères par des attaquants déjà installés comme Éric Mouloungui, Stéphane Nguema, Daniel Cousin, Roguy Meye, Fabrice Do Marcolino ou Georges Akiremy.

Un autre temps. Mais les promesses de la Can au Cameroun sont autant d'acquis pouvant permettre à Patrice Neveu et aux Panthères de bien débuter le cycle post-Aubameyang.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon