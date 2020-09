Panthères : Aaron Appindangoye indisponible pendant huit semaines

Le défenseur central de la formation turque de Sivasspor (Super Lig) et des Panthères souffre de problèmes chroniques de cartilage et d'os à la cheville gauche. C'est ce que vient d'indiquer le médecin du club aux médias turcs. Il sera donc absent aux trois prochains matchs des Panthères. Notamment, face au Bénin, en amical, et contre la Gambie en aller-retour (Éliminatoires de la Can-2022).

Grand artisan de la qualification de Sivasspor pour la prochaine campagne européenne de la Ligue Europa, l'international gabonais, Aaron Appindangoye, s'est récemment blessé à la cheville gauche. Véritable taulier de la défense centrale gabonaise, le défenseur de Sivasspor sera opéré en raison de sa blessure à la cheville, et devrait rester à l'écart des terrains pendant 8 semaines, si on en croit plusieurs sources internes au club. Le médecin de Sivasspor a fait cette déclaration dans les médias turcs : "Nous prévoyons que notre joueur, qui a des problèmes chroniques de cartilage et d'os à la cheville gauche, soit prêt pour les compétitions après 8 semaines."

Aussi, le natif d'Okondja, qui restera à l'écart des pelouses pendant 8 semaines en raison de sa blessure, a réagi sur les réseaux sociaux en ces termes : "Je suis fort. Je suis un guerrier, je me bats tous les jours pour obtenir ce que je veux, pour obtenir ce que je mérite. Personne ne peut m'arrêter sauf Dieu. Je reviendrai plus fort."



Hans NDONG MEBALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport