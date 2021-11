Onze probable des Panthères : Poko et Boupendza sur le banc ?

Les Panthères jouent dans moins de deux heures face aux Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Avant cette échéance, quels sont les hommes que pourraient aligner Patrice Neveu?

Dans le but, Jean-Noël Amonome protégera la cage des Panthères. En défense, on devrait avoir dans l'axe Ecuele et Obissa. Sur les côtés Obiang et Palun. Au niveau du secteur médian, on pourrait avoir Moucketou, Sambissa et Kanga. En attaque, Bouanga, Aubameyang et Allevinah. Poko et Boupendza pourraient donc être les grands perdants de cette liste. Ils ont osé faire comme ils ont voulu en ne taillant Franceville que jeudi. Patrice Neveu a donc été ferme.