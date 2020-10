ONDSC : les députés votent à l'unanimité la politique nationale du sport et de l’éducation physique

Les députés, réunis le 22 octobre dernier en séance plénière, ont adopté, à l'unanimité, deux projets de loi, l'un portant création, attributions et organisation de l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC), l'autre orientation de la politique nationale du sport et de l’éducation physique en République gabonaise.

S'agissant de l'intérêt de la politique nationale du sport et de l’éducation physique, le ministre des Sports, Franck Nguema, a rappelé avec force et conviction que "cette loi permettra de doter le Gabon d’une loi d’orientation de la politique nationale du sport et de l’éducation physique, de conférer à l’État la maîtrise des ressources afin de garantir l’efficacité de son action dans ce domaine, de donner au gouvernement la possibilité de suivre efficacement la gestion, le développement et la promotion du sport national, afin d’être enfin en adéquation avec les instances internationales en charge du sport".

Concernant le projet de loi portant création, attributions et organisation de l’Office national de développement du sport et de la culture, le ministre des Sports a souligné qu’ "il revêt une double importance en ce sens qu’il permettra, d’une part, de garantir le financement de la promotion du sport et, d’autre part, d’assurer l’ancrage et le développement de la culture, deux maillons essentiels pour la visibilité et le développement de notre pays".

Parmi les axes forts de la politique nationale du sport et de l’éducation physique, figurent en bonne place le contrôle des fonds publics alloués aux fédérations, le statut et le financement du sportif de haut niveau, le sponsoring dans le sport, l'entretien des infrastructures sportives à travers le pays, la redynamisation des fédérations sportives et l'accompagnement de l'État, la réforme du National-Foot.



Willy NDONG



