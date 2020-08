ONDSC : Jérôme Efong Nzolo promu

C'est depuis Bruxelles en Belgique qu'il a appris sa nomination comme directeur général adjoint de l'Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC). Une véritable promotion pour l'ancien arbitre international gabonais, qui a officié avec brio durant de nombreuses années dans le championnat belge.

Joint au téléphone, Jérôme Efong Nzolo n'a pas caché sa satisfaction : "Heureux d'occuper cette fonction dans une structure chargée du financement et du développement du sport. Mes remerciements vont tout naturellement au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et au Premier ministre, pour le choix porté sur ma modeste personne. Je ne ménagerai aucun effort pour mériter la confiance placée en moi par les plus hautes autorités du pays. Je vais donc écourter mon séjour pour regagner le pays, où de nombreux dossiers m'attendent déjà", a-t-il indiqué.

Ancien conseiller technique du ministre des Sports de l'époque, Blaise Louembe, Jérôme Efong Nzolo a des atouts et des qualités indéniables pour réussir ce nouveau challenge, aux côtés de Joannick Ngomo Obiang, l'actuel directeur général de l'ONDSC. Car, depuis son retour définitif au Gabon, en 2015, l'ingénieur en électromécanique mène des actions allant dans le sens du développement du football gabonais. Les autorités du pays ont donc vu juste en le nommant à ce poste. Comme pour dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.



W.N.



