ONDSC : Franck Nguema rencontre Jeanne Mbagou

Le ministre des Sports, Franck Nguema, a récemment rencontré la mairesse de la commune d'Owendo, Jeanne Mbagou. Lors de l'échange que le membre du gouvernement a eu avec elle, la première citoyenne de la ville d'Owendo lui a présenté les grandes actions menées par son équipe dans le domaine du sport. Il s'agit notamment du projet de réalisation de plateaux sportifs dans cette ville voisine de Libreville, sur financements propres de l'institution communale.

À cet effet, Jeanne Mbagou a sollicité l'appui matériel et l'assistance technique du ministère des Sports, via l'Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC). Après avoir marqué son accord, en vue de soutenir les actions de la municipalité d'Owendo sur le plan sportif, Franck Nguema a présenté à son hôte le projet en cours de construction des plateaux multisports du Grand Libreville. Les aspects techniques du projetont été développés par les directeurs généraux des sports et de l'Office national du développement du sport et de la culture (ONDSC).

Dans cette perspective, le membre du gouvernement a demandé à Jeanne Mbagou de mettre à la disposition de son département un espace devant servir à la construction du Parc urbain d'Owendo et d'un plateau multisports pour la pratique du sport pour tous. Une initiative soutenue et saluée par l'édile d'Owendo.



Charly NYAMANGOY BOTOUNOU



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport