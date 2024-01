Noëlie Annette Suzanne Lacour : "Représenter dignement le Gabon aux Jeux africains"

L'union. Noëlie Annette Suzanne Lacour, les Gabonais ne connaissent pas qui vous êtes. Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

- Noëlie Suzanne et Annette Lacour : Déjà savoir que Noëlie est mon prénom et les autres sont respectivement ceux de mes grands-mères maternelles et paternelles. Suzanne Bissagou et Annette Lacour. Je suis née en décembre. J’étais prévue pour le 23, mais finalement je suis arrivée le 1er. J’ai 17 ans et Je suis le fruit de l'union entre ma maman gabonaise et mon papa français. Je vis en France avec mes parents. Ma mère, Punu, est née à Port-Gentil et elle est infirmière. Mon papa est de Bergerac et il est enseignant. Je suis élève en classe de terminale au lycée Maine de Biran de Bergerac en Dordogne. J’ai opté pour les mathématiques et la physique-chimie en spécialités. Je pratique depuis toute petite de nombreuses activités physiques. À savoir la gymnastique, la natation, l'équitation, le basket et le triathlon. Je suis une passionnée de sport.

À la base vous avez fait du Triathlon. Aujourd'hui vous êtes nageuse. Expliquez-nous cette transition ?

- Je fais du triathlon depuis l’âge de 7 ans. Ce sport consiste à enchaîner la natation, le vélo et la course à pied. La natation était depuis petite mon point fort et aussi la discipline dans laquelle je prenais le plus de plaisir. Je me suis donc inscrite au club de natation de ma ville pour pouvoir bénéficier de plus d’entraînement et améliorer encore plus mes performances.

Pour quelle raison avez-vous décidé de porter les couleurs du Gabon ?

- Ma mère étant d’origine gabonaise, toute ma famille maternelle vit au Gabon. Par conséquent, je pense que cela les rendrait fiers de voir un membre de la famille porter les couleurs du Gabon. Mieux, j’aimerais pouvoir inspirer, motiver et faire rêver les jeunes comme j’ai moi-même été inspirée en ayant vu les précédents représentants Gabonais en natation. Enfin, cela me permettrait de vivre des expériences sportives, humaines et émotionnelles hors du commun.

Vous serez aux Jeux africains d'Accra avec le Gabon. Quel est objectif ?

- J’aimerais garder le meilleur entraînement possible jusqu’à ces échéances pour ne pas y faire de la figuration. Bien au contraire être compétitive et honorer la confiance que me fait la Fédération gabonaise de natation sur mon épreuve qui est le 50 m nage libre. Ainsi j’espère faire les meilleurs résultats possibles et représenter dignement le Gabon aux Jeux africains avec ambition et humilité. Un mot sur vos résultats sportifs - Mes résultats sportifs n’ont cessé de s’améliorer en ce début de saison ce qui est prometteur pour les compétitions futures. En effet, j'ai diminué mon chrono au 50 m nage libre de deux secondes ce qui m’a permis de décrocher le titre de vice-championne régionale de cette épreuve avec un temps de 27.39 secondes.

Entretien réalisé par Willy NDONG

Libreville/Gabon