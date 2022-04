Neveu se prononce sur la présence de Lemina, Ndong et Aubameyang en mai prochain

Le sélectionneur national, Patrice Neveu, pense que le Gabon garde toutes ses chances de qualification, à condition de régler tous les problèmes rencontrés par les Panthères lors de la Can-2021 au Cameroun. Mais également toutes les situations vécues par le Gabon lors des éliminatoires du Mondial-2022. Il n'est pas question d'aller à la bataille dans les mêmes conditions, prévient le technicien français.

L'Union : Patrice Neveu, vous rencontrez trois sélections que vous connaissez bien. À savoir la RD Congo, la Mauritanie et le Soudan. Un commentaire ?

Patrice Neveu : Dans l'ensemble, c'est un groupe équilibré. La RD Congo, nous la connaissons bien pour avoir joué contre elle lors des éliminatoires de la Can-2021. Le Soudan est une bonne équipe qui a éliminé l'Afrique du Sud lors des dernières éliminatoires de la Can. La Mauritanie a beaucoup progressé ces dernières années, en plus de l'avoir affrontée en amical récemment. Qu'à cela ne tienne, aucune de ces équipes n'est à prendre à la légère. En ayant tout simplement à l'esprit que notre ambition première est de nous qualifier pour la prochaine Can. Et nous avons les hommes pour.

Sur le papier on pense à la RD Congo et au Gabon comme équipes qualifiées. Est-ce votre avis ?

Je pense d'abord à mon équipe dont l'objectif principal reste la qualification.

Quelles sont donc les chances de qualification du Gabon ?

Les chances de qualification de notre équipe sont liées, entre autres, au règlement de plusieurs questions. Nous devons d'abord recadrer les choses en interne. En effet, après la dernière Can, j'ai remis un rapport à ma tutelle avec des recommandations précises. J'attends l'application desdites recommandations. Au Cameroun, je sais ce que nous avons vécu comme situation. Par conséquent, il n'est pas question que nous repartions sur les mêmes bases. Une équipe c'est un tout : une organisation, une discipline, des attentes… Des choses sont restées en interne et nous devons les résoudre également en interne. Lors des éliminatoires du Mondial-2022, vous savez ce que nous avons enduré avec l'arbitrage. En Gambie, vous savez ce que le Gabon a vécu. Au Cameroun, vous avez vu comment l'arbitrage s'est comporté lors du match Burkina Faso-Gabon. C'est trop ! Nous ne pouvons pas continuer ainsi, au risque de connaître des situations encore plus difficiles. Que chacun prenne ses responsabilités !

À votre niveau, que comptez-vous faire ?

Rencontrer la tutelle avant de m'envoler pour l'Europe voir mes joueurs. Sur place, chaque joueur se verra confier des objectifs précis. Il faut repenser les choses et mettre chaque joueur face à ses responsabilités. Le désordre, c'est terminé !

Allez-vous convoquer Lemina, Ndong et Aubameyang en mai prochain ?

Il faut que notre équipe retrouve la sérénité. Après la Can-2021, nous ne nous sommes plus retrouvés. Et nous allons plonger directement dans le bain des éliminatoires. Par conséquent, nous devons tout remettre à plat. Avec des objectifs bien précis pour chacun. Il y a en ce moment de la concurrence dans le groupe Panthères et nous travaillerons avec ceux qui rentrent dans notre moule. Nous ne partons pas de rien. Il y a un socle et une colonne vertébrale. Le Gabon a une équipe, mais nous devons régler avant un certain nombre de choses pour le bien de notre équipe. Pour conclure, il n'y a pas de raison que nous n'allions pas en Côte d'Ivoire. Mais pour cela, nous devons tout régler avant.

Entretien réalisé par Willy NDONG

Libreville/Gabon