National-Foot : quand des réformes s'imposent

Le dernier en date est le président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), Pierre-Alain Mouguengui, qui, en dépit des derniers résultats positifs de l'équipe nationale qui suscitent l'espoir, a clairement reconnu la nécessité de repenser le football gabonais, de la base à l'élite.

Dans cette optique, et depuis lors, l'organisateur des championnats de D1 et D2 n'a cessé d'appeler à la mobilisation des forces vives du football gabonais afin de réfléchir, entre autres, à la possibilité de réajuster la vision des plus hautes autorités en matière de prise en compte du football dans la politique publique de promotion des sports. Un ensemble d'acteurs susceptible, par la même occasion, de mettre en place ''une armature juridique constituée et opérationnelle, en cadrant la mise en place des entités de promotion du football et favorisant une meilleure organisation des compétitions toutes échelles confondues''.