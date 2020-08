National-Foot : Linaf et ministère des Sports à l’heure des comptes

Maintenant que la saison a été clôturée et validée, le ministre des Sports, Franck Nguema, en sa qualité de premier responsable de la tutelle, veut voir clair dans l’utilisation de l’enveloppe destinée à l'organisation des championnats de D1 et D2.

C’est le sens du courrier adressé lundi dernier par ce dernier au président de la Ligue nationale de football (Linaf). Une correspondance portant en objet, "la demande des justificatifs d’utilisation de la subvention du National-Foot 2019-2020". Une subvention de l’État via l’entreprise publique Gabon Oil Compagny (GOC), arrêtée cette saison à la somme de 1 milliard 257 millions 261 mille 500 francs. Et dont, seulement, 519 millions 943 mille 657 francs ont été mis, jusqu’ici, à la disposition des bénéficiaires que sont la Linaf et les clubs.