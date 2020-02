National-Foot : Le Stade Mandji attend toujours sa première victoire

Après deux sorties infructueuses, dont un nul à Bitam (0-0) face à l'USB, et une défaite concédée à Lambaréné (1-0) contre l'AS Pélican, les supporters de Mandji croyaient à un sursaut d'orgueil de leur équipe samedi au stade Pierre-Claver-Divunguy de Port-Gentil, face au FC 105, dans le cadre de la troisième journée de l'épreuve, poule B.

Même si ce sont les visiteurs qui donnent le ton avec deux occasions nettes gâchées par Astrid Bibang (8e) et Ango Bisso (15e). Les locaux réagissent par Jesse Manfoumbi, qui manque le cadre à trois reprises (17e, 22e et 26e), avant que le capitaine Éric Ilamba n'échoue lamentablement devant Didier Nguema, le portier du FC 105 (35e). Mais le FC 105 non plus ne parviendra à ouvrir la marque. Ce n'est pourtant pas les actions nettes qui auront fait défaut. D'abord par Bongolo qui se fait ravir le cuir par Antoine Nkoghe (20e), puis par Christ Obame, qui trouve le portier du Stade Mandji, Ruud Tsoumou sur de bons appuis (29e). Mi-temps : 0-0.