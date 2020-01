National-Foot : Le ministre des Sports confirme la date du 25 janvier

Franck Nguema a reçu hier, à Libreville, le vice-président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), Robert Mangollo-Mvoulou, et le président de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) Brice Mbika Ndjambou. Le ministre des Sports a procédé, avec ses interlocuteurs, aux derniers ajustements du budget alloué au championnat national.

Après plusieurs rebondissements autour de la question liée au démarrage du National-Foot 1 et 2, les différents responsables du football gabonais se sont dit prêts à lancer la compétition, notamment la coupe du Gabon et le National-Foot 1, respectivement les 18 et 25 janvier prochains.

Si, pour Franck Nguéma, janvier est le mois où plusieurs disciplines sportives gabonaises seront engagées à l'international, il a assuré que " le championnat national doit impérativement démarrer ce 25 janvier 2020. Il n'est pas question, à ce jour, de repousser cette date, sous peine de ne plus répondre au calendrier de la Fédération internationale de football association (Fifa) et de la Confédération africaine de football (Caf) qui valident un championnat après six mois de compétition et 90 rencontres."

Du côté de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp), les voyants sont au vert. " Nous nous sommes accordés avec le ministre sur la question du budget. Il est vrai qu'il y a quelques points à revoir, c'est l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour de notre AG de ce jour au palais des sports. Le championnat national, tel que nous l'avons défini, va se jouer en deux poules de sept équipes. Nous aurons 14 journées principales et 5 journées pour la phase des play-offs. Cette formule sera adoptée pour la D1 et la D2 ", a expliqué Brice Mbika Ndjambou.



H.N.M



